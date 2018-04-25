В Токио туристам предлагают взять напрокат кимоно

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Как сообщает портал «ВОтпуск», взять напрокат кимоно туристам предлагают в аутентичном районе Токио — в Асакусе, расположенном на западном берегу реки Суми-да.

Кимоно на любой вкус и кошелёк предлагают взять в аренду в пунктах проката, расположенных в Асакусе. В национальной японской одежде можно сделать незабываемую фотосессию в Стране восходящего солнца.

Асакуса — уголок старинной Японии в сердце суперсовременного мегаполиса, этот район стараются посетить все туристы, прибывающие в японскую столицу. Главной местной достопримечательностью является храм Сэнсо-дзи 7 века, рядом с которым раскинулся рынок Накомисэ. Здесь можно не только купить сувениры и традиционные японские продукты, но и покататься на рикше или посетить многочисленные традиционные мероприятия.