В. Томашевский обещает уйти с поста председателя, но сомневается что партия это одобрит

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Лидер Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ — СХС), европарламентарий Вальдемар Томашевский берет на себя ответственность за неудачное выступление партии на парламентских выборах, но сомневается, что партия примет его отставку.

«Жаль, что не хватило совсем немного голосов. (…) Беру на себя всю ответственность как лидер партии и глава избирательного штаба», – заявил в понедельник на пресс-конференции В. Томашевский.

Он заявил, что его судьба будет рассмотрена в «рабочем порядке». Однако он подчеркнул, что партия может и не одобрить его отставку.

«Я не раз это делал, но решения членов партии были иными», – сказал В. Томашевский.

Лидер ИАПЛ-СХС подсчитал, что кандидаты партии победили приблизительно на 100 участках.

Если подсчитать голоса в многомандатном округе, то партия получила поддержку 4,82% избирателей, но в первом туре парламентских выборов в одномандатных округах получили место в парламенте два представителя партии: Чеслав Ольшевский и Беата Петкевич.

Четыре года назад ИАПЛ-СХС получил 5,48% голосов, и это позволило получить пять мандатов. В целом в сейме нынешнего созыва у партии восемь парламентариев.