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В. Томашевский обратится к правоохране в связи с заявлением А. Валинскаса, начато расследование

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Председатель Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС), европарламентарий Вальдемар Томашевский намерен обратиться в правоохранительные органы в связи со словами бывшего председателя сейма Арунаса Валинскаса в его адрес. 

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

«Это уже резонансный вопрос. Соответственно и будет реагировать в рамках кодекса ответственности», – сказал BNS политик. Он добавил, что адвокаты пока только рассматривают, по какой статье может быть обращение. 

«Там все очевидно, суд оценит. Этого у нас в Литве не было, уже каких 30 лет», – добавил политик.

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На прошлой неделе в комментарии результатов выборов порталу delfi.lt А. Валинскас заявил, что таких политиков, как В. Томашевский, надо бы расстреливать.

«Томашевский — абсолютный колорадский жук, который получая финансирование для своей партии из госбюджета Литвы, является антигосударственником.  Таких, вообще-то, нужно расстреливать. По одному в год. Начать с него», – заявил А. Валинскас. 

Этого отрывка в публичной публикации интервью не осталось, однако его можно найти  переснятым с интернет-интервью. 

При голосовании в многомандатном округе ИАПЛ-СХС набрал 4,82% голосов и не преодолел обязательный заградительный барьер для прохода в сейм по партийным спискам. Но еще в  первом туре избраны два кандидата этой партии в одномандатных округах. Во второй тур прошли еще два ее кандидата.   

Партия также обратилась в Главную избирательную комиссию с жалобой, в которой просит признать результаты выборов в многомандатном округе недействительными. Она утверждает, что по причине кампании телеканала Laisves TV против лидера партии и самой ИАПЛ-СХС был грубо нарушен закон о парламентских выборах. 

Прокуратура начала расследование слов А. Валинскаса в адрес лидера партии поляков Литвы

Литовская прокуратура начала расследование слов бывшего председателя сейма Арунаса Валинскаса в  адрес председателя Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС), европарламентария Вальдемара Томашевского. 

Как сообщила прокуратура в понедельник, досудебное расследование о подстрекании к розни начато в связи с заявлением  А. Валинскас в рамках интервью порталу delfi.lt о том, что таких, как В. Томашевский надо расстреливать.  

Досудебное расследование установит, имело ли место преступная деяние. 

ИАПЛ просит признать недействительными результаты выборов в сейм

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