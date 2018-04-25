В. Томашевский обратится к правоохране в связи с заявлением А. Валинскаса, начато расследование

На прошлой неделе в комментарии результатов выборов порталу delfi.lt А. Валинскас заявил, что таких политиков, как В. Томашевский, надо бы расстреливать.

«Томашевский — абсолютный колорадский жук, который получая финансирование для своей партии из госбюджета Литвы, является антигосударственником. Таких, вообще-то, нужно расстреливать. По одному в год. Начать с него», – заявил А. Валинскас.

Этого отрывка в публичной публикации интервью не осталось, однако его можно найти переснятым с интернет-интервью.

При голосовании в многомандатном округе ИАПЛ-СХС набрал 4,82% голосов и не преодолел обязательный заградительный барьер для прохода в сейм по партийным спискам. Но еще в первом туре избраны два кандидата этой партии в одномандатных округах. Во второй тур прошли еще два ее кандидата.

Партия также обратилась в Главную избирательную комиссию с жалобой, в которой просит признать результаты выборов в многомандатном округе недействительными. Она утверждает, что по причине кампании телеканала Laisves TV против лидера партии и самой ИАПЛ-СХС был грубо нарушен закон о парламентских выборах.

Прокуратура начала расследование слов А. Валинскаса в адрес лидера партии поляков Литвы

Литовская прокуратура начала расследование слов бывшего председателя сейма Арунаса Валинскаса в адрес председателя Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС), европарламентария Вальдемара Томашевского.

Как сообщила прокуратура в понедельник, досудебное расследование о подстрекании к розни начато в связи с заявлением А. Валинскас в рамках интервью порталу delfi.lt о том, что таких, как В. Томашевский надо расстреливать.

Досудебное расследование установит, имело ли место преступная деяние.