В. Томашевский обратится к правоохране в связи с заявлением А. Валинскаса, начато расследование

Председатель Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС), европарламентарий Вальдемар Томашевский намерен обратиться в правоохранительные органы в связи со словами бывшего председателя сейма Арунаса Валинскаса в его адрес.
«Это уже резонансный вопрос. Соответственно и будет реагировать в рамках кодекса ответственности», – сказал BNS политик. Он добавил, что адвокаты пока только рассматривают, по какой статье может быть обращение.
«Там все очевидно, суд оценит. Этого у нас в Литве не было, уже каких 30 лет», – добавил политик.
На прошлой неделе в комментарии результатов выборов порталу delfi.lt А. Валинскас заявил, что таких политиков, как В. Томашевский, надо бы расстреливать.
«Томашевский — абсолютный колорадский жук, который получая финансирование для своей партии из госбюджета Литвы, является антигосударственником. Таких, вообще-то, нужно расстреливать. По одному в год. Начать с него», – заявил А. Валинскас.
Этого отрывка в публичной публикации интервью не осталось, однако его можно найти переснятым с интернет-интервью.
При голосовании в многомандатном округе ИАПЛ-СХС набрал 4,82% голосов и не преодолел обязательный заградительный барьер для прохода в сейм по партийным спискам. Но еще в первом туре избраны два кандидата этой партии в одномандатных округах. Во второй тур прошли еще два ее кандидата.
Партия также обратилась в Главную избирательную комиссию с жалобой, в которой просит признать результаты выборов в многомандатном округе недействительными. Она утверждает, что по причине кампании телеканала Laisves TV против лидера партии и самой ИАПЛ-СХС был грубо нарушен закон о парламентских выборах.
Прокуратура начала расследование слов А. Валинскаса в адрес лидера партии поляков Литвы
Литовская прокуратура начала расследование слов бывшего председателя сейма Арунаса Валинскаса в адрес председателя Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС), европарламентария Вальдемара Томашевского.
Как сообщила прокуратура в понедельник, досудебное расследование о подстрекании к розни начато в связи с заявлением А. Валинскас в рамках интервью порталу delfi.lt о том, что таких, как В. Томашевский надо расстреливать.
Досудебное расследование установит, имело ли место преступная деяние.