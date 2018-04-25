В.Томашевский – первый заместитель председателя делегации ЕС по связям с Беларусью

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26 сентября в Брюсселе в Европарламенте состоялось первое после выборов заседание делегации по связям с Беларусью. Согласно правилам порядка работы Европарламента, заседание начал европарламентарий, председатель Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей Вальдемар Томашевский, который провел выборы в новый президиум делегации.

Именно правила порядка работы ЕП предусматривают, что на первом заседании председательствует европарламентарий, занимающий самый высокий пост в делегации предыдущего срока полномочий.

Новым председателем был избран европарламентарий из Польши Роберт Бедронь, первым заместителем председателя стал Вальдемар Томашевский (во время предыдущего срока полномочий был вторым заместителем председателя), а европарламентарий из Швеции Карин Карлсбро стала вторым заместителем председателя. Из литовских европарламентариев членом делегации является Людас Мажилис, а замещающими – Пятрас Ауштрявичюс, Юозас Олекас и Бронис Ропе.

Делегация ЕП по связям с Беларусью была создана в 2004 году в связи с расширением ЕС, в последствие чего Беларусь стала прямым и важным соседом ЕС. Основной задачей делегации является ведение диалога в многосторонней платформе Восточного партнерства. Одна из целей делегации – переговоры об упрощении выдачи виз, также упрощение экономического и политического сотрудничества, которое может быть выгодно белорусскому обществу и соседним странам, в том числе и Литве в развитии пограничных связей. В отношении Беларуси применяется политика европейского соседства, она также является членом программы Восточного партнерства, которую ЕС инициировал в 2009 году.