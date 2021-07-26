В Тунисе заявили о перевороте

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Президент Туниса Каис Саид отправил в отставку премьер-министра страны Хишама аль-Мешиши и заморозил работу парламента. После этого военная техника окружила здание парламента, пишет Интерфакс.

По данным СМИ, Саид запретил спикеру, а также 64 другим депутатам, против которых ведутся судебные дела, выезжать из страны, а премьера увезли в неизвестном направлении.

Министерство внутренних дел страны временно возглавил глава президентской гвардии Халед Яхьауи.

Отмечается, что президент снял неприкосновенность с депутатов после антиправительственных протестов из-за недовольства борьбой с пандемией коронавируса.

Спикер парламента Аль-Ганнуши, представляющий исламистскую партию Ан-Нахда, в видеообращении назвал действия президента «переворотом».