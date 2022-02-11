В Турции Европу и Азию связали новым мостом-рекордсменом

Фото Limak Holding

В Турции через пролив Дарданеллы построили новый мост между Европой и Азией — этот подвесной мост имеет самый длинный в мире центральный пролёт в 2 023 м. Общая длина моста составляет 4 608 м, а высота башен, поддерживающих центральный пролёт, превышает 300 м.

Как рассказал Эбру Оздемир, глава компании Limak Holding, построившей мост, конструкция будет называться «Чанаккале 1915», она уже готова к открытию. Однако точная дата ввода моста в эксплуатацию пока не называется. Строительство замедлилось и стоимость его выросла из-за сбоев в логистических цепочках, вызванных пандемией.

Ожидается, что мост станет новым символом Турции. В его названии заложена памятная для страны дата: в 1915 году в ходе Первой мировой войны в битве при Галлиполи (Чанаккале) турецкая армия не позволила Британии и Франции взять контроль над Дарданеллами.