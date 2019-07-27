В Турции изъяли более 270 млн фальшивых долларов

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Турецкие правоохранители провели спецоперацию в одном из районов в европейской части Стамбула, в результате которой изъяли крупную партию фальшивых американских долларов на общую сумму 271 млн 150 тысяч. Об этом накануне сообщило агентство DHA.

«В ходе спецоперации выяснилось, что в помещении типографии, где проводили обыск, за электронной панелью, есть потайная дверь. За ними и были обнаружены фальшивые деньги номиналом 271 млн 150 тысяч долларов США», – сообщили в управлении отдела финансовых преступлений и борьбы с контрабандой района Эсеньюрт, где и проводился обыск.

В результате проведенной спецоперации было арестовано пять человек.

Как отметили правоохранители, изъятые деньги стали рекордной суммой, которую обнаруживали у фальшивомонетчиков.

korrespondent.net