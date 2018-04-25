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В Турции людям младше 20 лет запретили выходить на улицу

Фото pixabay.com

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса в республике. Об этом сообщает телеканал TRT.

«Начиная с полуночи, на 15 дней будет запрещен въезд и выезд автотранспорта в 30 городах и провинции Зонгулдак, где широко распространены легочные заболевания. Вводится комендантский час для лиц младше 20 лет. Жители обязаны носить защитные маски в местах скопления людей, в том числе в супермаркетах, на рынках и рабочих местах», — сказал турецкий лидер.

Также Эрдоган заявил, что после пандемии коронавируса в Турции будет построена новая политическая, экономическая и социальная система и “уже ничего не будет прежним”.

Ранее в пятницу министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил о 69 погибших от COVID-19 в стране за последние сутки. 

“Общее количество подтвержденных случаев инфицированных коронавирусом возросло до 20 921, за прошедшие 24 часа 2 786 тестов на наличие вируса дали положительный результат”, — приводит слова министра агентство Anadolu. 

Новый коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы.

korrespondent.net

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