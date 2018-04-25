В Турции построили первую за 97 лет христианскую церковь

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Рассчитанный на 700 прихожан храм Святого Ефрема за несколько месяцев построен в районе Бакыркёй в европейской части Стамбула. Об этом сообщило информагентство Интерфакс.

Это первая христианская церковь, построенная в Турции после 1923 года. Ее прихожанами станут сирийские христиане-монофизиты. Рядом с церковью будет находиться резиденция митрополита Сирийской православной церкви Юсуфа Четина, возглавляющего местную сирийскую общину.

В настоящее время в Турции проживает около 25 тыс. сирийских христиан, в основном в пригородах Стамбула.

Строительство первого за 97 лет христианского храма местные СМИ считают ответом руководства страны на критику международного сообщества из-за превращения стамбульского собора святой Софии в мечеть.