В Турции вдвое сокращен срок воинской службы

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Парламент Турции принял закон, сокращающий срок обязательной воинской службы с года до шести месяцев. Инициативу, призванную содействовать переходу вооруженных сил на профессиональную основу, поддержали 335 депутатов, 17 высказались против.

Еще одно принципиальное нововведение – возможность откупиться от воинской службы. После обязательного месяца на курсе молодого бойца, те, кто не хочет служить в армии и может себе это позволить, получит возможность демобилизоваться, заплатив 31.000 лир – 5.200 долларов США.

Военнослужащие срочной службы, уже отслужившие шесть месяцев, должны быть демобилизованы в ближайшее время. При этом срок службы для офицеров резерва и младшего командного состава по-прежнему будет 12 месяцев.

Согласно действующему законодательству, турецкие граждане в возрасте от 20 лет до 41 года обязаны проходить воинскую службу. Это позволило создать вторую по численности армию в блоке NATO. В то же время и политическому руководству, и военному командованию было ясно, что за время срочной службы нельзя подготовить умелого бойца.

На данный момент, численность вооруженных сил Турции составляет 657.000 человек. Среди них почти 24.000 кадровых офицеров, 62.000 – профессиональный младший командный состав и 74.000 – солдаты-специалисты, служащие по контракту. Остальные – призывники.