В Турции вводят комендантский час

Турецкие СМИ пишут, что в Турции на четыре дня вводится комендантский час.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял такое решение, чтобы остановить распространение коронавируса. По его мнению, комендантский час поможет стране вернуться к нормальной жизни уже в течение месяца Рамадана, который в этом году припадает на период с 24 апреля по 24 мая.

Комендантский час вступает в силу 23 апреля и закончится 27 апреля.

По данным в Турции — 90 980 инфицированных, погибли 2 140 человек, 13 430 пациентов выздоровели.