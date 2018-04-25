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В Туркменистане задерживают граждан, стоящих в очереди к банкоматам

Фото pixabay.com

В Лебапской области Туркменистана полиция задерживает людей, которые стоят в длинных очередях у банкоматов и пытаются получить деньги в условиях нехватки наличных. Об этом во вторник, 28 августа, сообщает местная редакция Радио Свобода.

Отмечается, что задержанных освобождают после допросов, требуя от них не стоять больше в очередях.

Местные государственные учреждения и другие организации проводят собрания с работниками, во время которых тоже требуют не создавать очереди у банкоматов.

Сообщения о задержаниях поступают после того, как 19 августа президент Гурбангулы Бердымухамедов публично раскритиковал людей, стоящих в очередях, и объявил выговор председателю Центробанка Мердану Аннадурдыеву «за ослабление контроля над работой банкоматов».

В Туркменистане зарплаты госслужащих, пенсии, пособия, стипендии, а также заработок фермеров начисляются на банковские карточки. Для граждан Туркменистана установлен лимит на обналичивание — до 200 манатов (57 долларов США) в день. Людям нередко приходится проводить ночи в длинных очередях перед банкоматами, чтобы получить деньги, поскольку они в этих устройствах быстро заканчиваются.

Ранее президент Туркменистана показал военным, как на велосипеде стрелять по мишеням. Военные, в том числе и авиация, были подняты посреди ночи по тревоге.

А в июле появилась информация о смерти президента Туркменистана. Впрочем, она не подтвердилась.

korrespondent.net

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