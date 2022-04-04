В учреждениях МВД Литвы трудоустроят 15 беженцев из Украины

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Пятнадцать военных беженцев из Украины планируют трудоустроить в учреждения МВД, сообщили в ведомстве.

По сообщению министерства, граждане Украины приступят к работе в территориальных подразделениях Департамента миграции — двое будут направлены на работу в Вильнюсское миграционное управление, трое будут трудоустроены в колл-центр Кедайняйского территориального управления.

По состоянию на пятницу в Службе обслуживания Департамента полиции создано десять новых должностей, на которые также планируется прием украинцев.

Основными функциями украинцев, работающих в полиции, станет помощь соотечественникам в пунктах регистрации.

По данным пятницы в Литве зарегистрировано 38 тысяч 654 военных беженца из Украины.

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