В угоду велосипедистам

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Вильнюс предлагает узаконить в Литве регламент велосипедных дорог, действующий в Нидерландах и Бельгии. Внимание этой практике уделила Комиссия безопасного движения Вильнюсского муниципалитета, которая ищет возможность внедрить идею гармоничной мобильности и защитить самых уязвимых участников движения.

Комиссия призвала Министерство транспорта и коммуникаций инициировать изменения ПДД в Литве и ввести понятие «велосипедной дороги». Цель этих изменений — улучшение качества велосипедных поездок и их регламентация, указано, что в ныне действующих законах нет никаких рычагов для того, чтобы право первенства было за велосипедистами. «Чтобы велосипедами пользовалось больше людей, надо сделать так, чтобы у них появилось право первенства. В результате город станет спокойнее, будет больше ориентирован на людей», – сказал вице-мэр Витаутас Миталас.

Регламент велодороги применяют такие страны, как Нидерланды, Дания, Бельгия, Германия, Латвия. Вильнюс предлагает воспользоваться нидерландским и бельгийским вариантом, где действуют следующие правила: знак «Велосипедная дорога» будет устанавливаться только на дорогах со спокойным движением, где допустимая скорость составляет 30 км/ч и меньше; на таких улицах право первенства за велосипедистами – автомобили не могут их обгонять; велосипедисты могут пользоваться всей дорогой – не обязательно должны ехать вдоль правой обочины; скорость автомобилей здесь ограничена знаками, разметкой и инфраструктурными средствами; знаками отмечено начало и конец такой улицы.

«Вильнюсское самоуправление реализует планы по гуманизации тихих транспортных улиц — их реконструкции, реорганизации движения с помощью инфраструктурных и тактических мер урбанизации. Однако, несмотря на ограничения, налагаемые знаками или особенностями инфраструктуры, водители по-прежнему склонны превышать установленную скорость или не соблюдать предписанные рекомендации по безопасному расстоянию при прохождении поворотов, что подвергает риску велосипедистов», — прокомментировал ситуацию на дорогах член Комиссии по безопасности дорожного движения Антон Никитин.

Информация «ЛК», vilnius.lt