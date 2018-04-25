default image
В статусе безработного

Подробнее...
default image
В угоду велосипедистам

Подробнее...
default image
Как распознать банковского мошенника?

Подробнее...
default image
Налог на недвижимость

Подробнее...
default image
Суицид: кто в группе риска

Подробнее...
default image
Литву не пугает жесткий «брекзит»

Подробнее...
default image
Энергетические инновации

Подробнее...
default image
Семейка

Подробнее...
default image
Инга Машкарина: Спектакль никого не оставит равнодушным

Подробнее...
default image
Новый этап интеграции ромов

Подробнее...
default image
Драма «Стрельцов» - рожден, чтобы стать звездой футбола

Подробнее...
default image
Альтернатива газовому баллону

Подробнее...
default image
Экономический спад в Литве – один из самых незначительных в ЕС

Подробнее...
default image
Создание Государственного банка развития

Подробнее...
default image
Новшества в школах Литвы

Подробнее...
default image
На коронавирусном фронте

Подробнее...
default image
«Влюбленные берега» должны вернуться

Подробнее...
default image
Бюджет студента

Подробнее...
default image
Пророк Захария и праведная Елисавета

Подробнее...
default image
Инвестиционный климат в Литве

Подробнее...
default image
«Невидимые» волны эмиграции

Подробнее...
default image
Последняя сессия этого созыва

Подробнее...
default image
Осенней распродажи Jamam не будет

Подробнее...
default image
Цены в странах Балтии

Подробнее...
default image
Л. Линкявичюс: заявления Беларуси - неадекватны

Подробнее...
default image
Прогнозы по поводу глобального потепления хуже, чем казалось прежде

Подробнее...
default image
Оформлять визы иностранным родственникам россиян станет проще

Подробнее...
default image
Меняются требования к маскам : при входе в бар или кафе нужно надевать, внутри - уже нет

Подробнее...
default image
В Средиземном море и Атлантике задержали почти 200 нелегалов

Подробнее...
default image
ЕС созовет в 2021 году мировой саммит по здравоохранению

Подробнее...
default image
Около 20 % лифтов многоквартирных домов находится в аварийном состоянии

Подробнее...
default image
ВОЗ: Закрытие школ должно быть крайней мерой

Подробнее...
default image
В Португалии вновь ввели режим ЧС из-за коронавируса

Подробнее...
default image
А.Вярига: Латвия не сделала исключения, по приезде литовцам нужно будет изолироваться

Подробнее...
default image
Туроператоры Tez Tour и Novaturas возобновляют полеты на Кипр

Подробнее...
default image
В США отказались от скрининга на COVID-19 прибывающих пассажиров

Подробнее...
default image
Р. Тамашунене: изменений на границе с Беларусью нет, движение осуществляется обычно

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: если Беларусь закроет границы, Литва и Польша поступят также

Подробнее...
default image
В Латвии запретили георгиевскую ленту

Подробнее...
default image
Пересечение границы с Беларусью проходит как обычно – командующий погранслужбы

Подробнее...
TOP,Виленский Вестник,Транспорт

В угоду велосипедистам

Фото vilnius.lt

Вильнюс предлагает узаконить в Литве регламент велосипедных дорог, действующий в Нидерландах и Бельгии. Внимание этой практике уделила Комиссия безопасного движения Вильнюсского муниципалитета, которая ищет возможность внедрить идею гармоничной мобильности и защитить самых уязвимых участников движения. 

Комиссия призвала Министерство транспорта и коммуникаций инициировать изменения ПДД в Литве и ввести понятие «велосипедной дороги». Цель этих изменений — улучшение качества велосипедных поездок и их регламентация, указано, что в ныне действующих законах нет никаких рычагов для того, чтобы право первенства было за велосипедистами. «Чтобы велосипедами пользовалось больше людей, надо сделать так, чтобы у них появилось право первенства. В результате город станет спокойнее, будет больше ориентирован на людей», – сказал вице-мэр Витаутас Миталас. 

Регламент велодороги применяют такие страны, как Нидерланды, Дания, Бельгия, Германия, Латвия. Вильнюс предлагает воспользоваться нидерландским и бельгийским вариантом, где действуют следующие правила: знак «Велосипедная дорога» будет устанавливаться только на дорогах со спокойным движением, где допустимая скорость составляет 30 км/ч и меньше; на таких улицах право первенства за велосипедистами – автомобили не могут их обгонять; велосипедисты могут пользоваться всей дорогой – не обязательно должны ехать вдоль правой обочины; скорость автомобилей здесь ограничена знаками, разметкой и инфраструктурными средствами; знаками отмечено начало и конец такой улицы.

«Вильнюсское самоуправление реализует планы по гуманизации тихих транспортных улиц — их реконструкции, реорганизации движения с помощью инфраструктурных и тактических мер урбанизации. Однако, несмотря на ограничения, налагаемые знаками или особенностями инфраструктуры, водители по-прежнему склонны превышать установленную скорость или не соблюдать предписанные рекомендации по безопасному расстоянию при прохождении поворотов, что подвергает риску велосипедистов», — прокомментировал ситуацию на дорогах член Комиссии по безопасности дорожного движения Антон Никитин.

Информация «ЛК», vilnius.lt                  

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.