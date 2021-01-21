В Украине адаптивный карантин продлят до апреля

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Кабинет министров намерен продлить адаптивный карантин в Украине до 31 марта. При этом усиленный карантин после 24 января не будет продлен.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью «Интерфакс-Украина» рассказал глава Кабинета министров Денис Шмыгаль.

В настоящее время карантин действует до конца февраля.