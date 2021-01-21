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В Украине адаптивный карантин продлят до апреля

Фото kyivcity.gov.ua

Кабинет министров намерен продлить адаптивный карантин в Украине до 31 марта. При этом усиленный карантин после 24 января не будет продлен.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью «Интерфакс-Украина» рассказал глава Кабинета министров Денис Шмыгаль.

В настоящее время карантин действует до конца февраля.

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«Скорее всего, мы продлим его до 31 марта тем же постановлением. Пока нет оснований отменять адаптивный карантин. Болезнь не исчезла», — пояснил Шмыгаль.

«Европа пылает, мы открыты для Европы, мы открыты внутри государства, поэтому оснований для снятия карантина нет. Не нужно преждевременно тешить себя иллюзиями. Я уверен, что карантин в этом году продлится еще долго. А вот каким именно он будет, то это уже другой вопрос», — подчеркнул премьер-министр.

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