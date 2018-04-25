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В Украине будут следить за больными COVID

Фото pixabay.com

В Украине появится система отслеживания контактов людей, зараженных коронавирусом, что позволит более оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний. Об этом в Telegram-канале написал министр Кабинета министров Олег Немчинов. 

«Минздрав, МВД, Минцифры и другие ответственные органы должны создать эффективную систему отслеживания контактов людей, заболевших COVID-19. Эти эпидемиологические расследования должны быть системными, с жестким контролем за самоизоляцией. Это позволит нам более оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний», — написал Немчинов. 

Напомним, ранее Министерство цифровой трансформации сообщило о запуске мобильного приложения Дій Вдома для мониторинга режима обязательной самоизоляции.

korrespondent.net

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