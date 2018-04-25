В Украине карантин из-за COVID-19 продлят еще на месяц

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Министерство здравоохранения Украины готовит проект постановления, которым карантин из-за коронавируса продлят еще минимум на месяц. Об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

«У нас 31 июля заканчивается карантин. Из-за той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому будем продолжать», — объяснил глава Минздрава.

В то же время в ведомстве предлагают внести коррективы в правила адаптивного карантина.

Как сообщалось, карантинные меры, введенные в Украине с 12 марта из-за коронавирусной инфекции, были продлены до 31 июля. При этом Кабинет министров принял решение об адаптивном карантине, то есть ограничительные меры могут постепенно смягчаться в зависимости от эпидемической ситуации в каждом регионе.

По состоянию на 15 июля, в Украине подтверждено 55 607 случаев COVID-19, умерли 1427 человек, 28 131 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 836 новых случаев заражения.