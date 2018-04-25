В Украине могут ввести запрет на передвижение частного транспорта

Фото pixabay.com

В случае нарушения гражданами Украины правил карантина введенного с целью предотвращения развития COVID-19 или ухудшения эпидемиологической ситуации в стране, могут быть введены более жесткие ограничения, в частности в Киеве возможен запрет передвижения частного транспорта.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

По его словам если дальше будет продолжаться не соблюдение правил карантина в Украине, то государство может ввести более жесткие ограничения, в частности запретить передвижение частного транспорта всем гражданам кроме тех, кто обеспечивает жизнедеятельность в стране.

Виталий Кличко также сообщил, что сам недоволен некоторыми моментами и правилами карантина, но так как правительство Украины приняло такие правила их придется выполнять всем, чтобы не было роста количества больных коронавирусом и если люди выдержат несколько недель и будут соблюдать правила, тогда будет ослабление, а затем и снятие ограничений.

Отметим, что в Украине зафиксировано 1319 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Из них 28 человек выздоровели, 38 человек умерли.