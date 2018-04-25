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В Украине начала работу новая таможенная служба. Об этом сообщается на странице Государственной таможенной службы (ГТС) Украины в Facebook.

«Новая таможня начала свою работу!» – написали на странице таможни, и отметили, что «позади несколько месяцев тяжелой, но плодотворной работы».

8 декабря, с полуночи, приступили к выполнению таможенных формальностей таможни, созданные в структуре Государственной таможенной службы, и были прекращены соответствующие полномочия таможен Государственной фискальной службы.

В частности, указано, что за время подготовки было сокращено количество региональных таможен с 26 до 16; в первом чтении Верховная Рада поддержала переход к одному юридическому лицу; принят закон о создании института авторизованных экономических операторов; принят закон о режиме общего транзита; запущен тестовый портал и колл-центр для жалоб граждан; создан калькулятор расчета платежей при таможенном оформлении автомобилей.

«И это все было сделано до официального начала! Приготовьтесь! Теперь мы стартуем по полной!» – заявили в ГТС.

4 декабря правительство Украины на заседании одобрило распоряжение, которое запускает работу новосозданной Государственной таможенной службы и ее территориальных органов. Тогда Кабмин передал ГТС полномочия по реализации государственной таможенной политики и политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении законодательства по таможенному делу.