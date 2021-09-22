В Украине обстреляли автомобиль помощника президента страны

Открыто дело по статье о покушении на убийство

На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы. Проводится специальная полицейская операция по розыску стрелявших. Заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая из фракции «Слуга народа» подтвердила, что речь идет о покушении.

Внештатный советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook сообщил, что стрельба велась из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова указала, что начато производство с предварительной квалификацией по статье «покушение на убийство двух и более лиц».

Зеленского уведомили о произошедшем

Как сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе офиса главы государства, Владимир Зеленский был оперативно проинформирован о произошедшем. На момент совершения нападения в Нью-Йорке, где находится украинский президент, была глубокая ночь.

В офисе президента увязали атаку с кампанией против олигархов

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк увязал атаку с кампанией противодействия политике Зеленского по снижению «традиционного влияния теневых олигархов на общественные процессы, а также на уничтожение политико-финансовых группировок, откровенно работающих на наших внешних оппонентов». По словам Подоляка, курс Зеленского, направленный «на фундаментальную трансформацию государства, останется неизменным».

Сергей Шефир занимает пост первого помощника президента Украины с 25 мая 2019 года. Он — один из близких друзей Зеленского, был его бизнес-партнером, является сооснователем «Студии Квартал 95». Занимался продюсированием сериала «Слуга народа».