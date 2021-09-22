В Украине обстреляли автомобиль помощника президента страны

В Украине обстреляли автомобиль Сергея Шефира — первого помощника президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщили в среду, 22 сентября, в пресс-службе Национальной полиции Украины.
По ее данным, инцидент произошел около 10.00 по местному времени (совпадает с мск) недалеко от села Лесники Киевской области. «В автомобиль попало более 10 пуль», — заявили в полиции. В результате был ранен водитель Шефира, сообщил руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия. «Он (Сергей Шефир. — Ред.) ехал на работу, он обычно ездит в 50% случаев сам за рулем, в 50% — с водителем. Водитель получил три ранения огнестрельных и госпитализирован».
«Сам Сергей цел. Все нормально. Живой, здоровый. Его полиция пересадила в служебный экипаж и отвезла в безопасное место», — сказал Арахамия, уточнив, что Шефир «находится в состоянии шока». «Он трактует, что стреляли в него, но попали в водителя», — подчеркнул глава фракции.
Открыто дело по статье о покушении на убийство
На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы. Проводится специальная полицейская операция по розыску стрелявших. Заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая из фракции «Слуга народа» подтвердила, что речь идет о покушении.
Внештатный советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook сообщил, что стрельба велась из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова указала, что начато производство с предварительной квалификацией по статье «покушение на убийство двух и более лиц».
Зеленского уведомили о произошедшем
Как сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе офиса главы государства, Владимир Зеленский был оперативно проинформирован о произошедшем. На момент совершения нападения в Нью-Йорке, где находится украинский президент, была глубокая ночь.
В офисе президента увязали атаку с кампанией против олигархов
Советник главы офиса президента Михаил Подоляк увязал атаку с кампанией противодействия политике Зеленского по снижению «традиционного влияния теневых олигархов на общественные процессы, а также на уничтожение политико-финансовых группировок, откровенно работающих на наших внешних оппонентов». По словам Подоляка, курс Зеленского, направленный «на фундаментальную трансформацию государства, останется неизменным».
Сергей Шефир занимает пост первого помощника президента Украины с 25 мая 2019 года. Он — один из близких друзей Зеленского, был его бизнес-партнером, является сооснователем «Студии Квартал 95». Занимался продюсированием сериала «Слуга народа».freecity.lv