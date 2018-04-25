В Украине отменили депутатскую неприкосновенность

Фото rada.gov.ua

🔊 Воспроизвести

Верховная Рада на заседании во вторник, 3 сентября, 373 голосами отменила депутатскую неприкосновенность.

Перед голосованием к нардепам обратился президент Владимир Зеленский, призывав их выполнить предвыборные обещания и отменить неприкосновенность.

«Я обращаюсь сейчас ко всем депутатам Верховной Рады Украины: просто сделайте то, что вы обещали долгие годы людям, простым украинском. Снятие неприкосновенности требует сейчас 90% граждан Украины. Я очень не советую вам проверять достоверность этой цифры вживую и смотреть сколько завтра из них придет под стены Верховной Рады Украины», — сказал президент.

После этого выступил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

После длительного обсуждения законопроект был принят депутатами.

Документ предусматривает отмену неприкосновенности с 1 января 2020 года.

Как сообщалось, в первом чтении законопроект поддержали 363 парламентария.

Последние новости