TOP,Сегодня в мире

В Украине отменили депутатскую неприкосновенность

Фото rada.gov.ua

Верховная Рада на заседании во вторник, 3 сентября, 373 голосами отменила депутатскую неприкосновенность.

Перед голосованием к нардепам обратился президент Владимир Зеленский, призывав их выполнить предвыборные обещания и отменить неприкосновенность.

«Я обращаюсь сейчас ко всем депутатам Верховной Рады Украины: просто сделайте то, что вы обещали долгие годы людям, простым украинском. Снятие неприкосновенности требует сейчас 90% граждан Украины. Я очень не советую вам проверять достоверность этой цифры вживую и смотреть сколько завтра из них придет под стены Верховной Рады Украины», — сказал президент.

После этого выступил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

После длительного обсуждения законопроект был принят депутатами.

Документ предусматривает отмену неприкосновенности с 1 января 2020 года.

Как сообщалось, в первом чтении законопроект поддержали 363 парламентария.

korrespondent.net

Последние новости

default image
В США готовят новое расследование против Трампа

Подробнее...
default image
Адвокатам осужденных по делу 13 Января будет выплачено более полумиллиона евро

Подробнее...
default image
В Украине отменили депутатскую неприкосновенность

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс и новый посол Беларуси обсудили безопасность Островецкой АЭС

Подробнее...
default image
Греция ввела чрезвычайные меры из-за “огромных волн мигрантов”

Подробнее...
default image
После долгого перерыва на кинофестивале в Венеции - полнометражный литовский фильм

Подробнее...
default image
Британские депутаты представят план по недопущению Brexit без сделки

Подробнее...
default image
Бельгия и Дания приступили к миссии воздушного патрулирования НАТО в Шяуляй

Подробнее...
default image
М.Нармонтас приступил к обязанностям вице-министра окружающей среды

Подробнее...
default image
Лукашенко заявил, что Минск вынужден был закрыть границу с Украиной из-за потока оружия

Подробнее...
default image
В.Пранцкетис получил приглашение приехать в Киев

Подробнее...
default image
Конфликт Израиля и Ливана: ООН призывает к сдержанности

Подробнее...
default image
Посольство Китая отвергает обвинения Литвы: это была спонтанная акция

Подробнее...
default image
Литву посетит спикер парламента Швеции

Подробнее...
default image
Направление в Лондонский Сити оправдало ожидания, но прибыль будет через пару лет

Подробнее...
default image
Китай пошел в ВТО из-за американских пошлин

Подробнее...
default image
ЦБ Литвы планирует выпустить в 2020 году первую в мире нумизматическую криптомонету

Подробнее...
default image
В США создали материал, который сам разрушается при дневном свете

Подробнее...
default image
Из-за учений РФ истребители НАТО чаще сопровождали военные самолёты

Подробнее...
default image
В Ирландии за перерасход воды придется платить

Подробнее...

Оставьте свой комментарий

avatar
600