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В Украине ожидается вспышка коронавируса после Пасхи

Фото pixabay.com

Министерство здравоохранения Украины прогнозирует новую вспышку коронавируса на 5-10 день после Пасхи.

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак в эфире телеканала «1+1».

По ее словам, такой прогноз можно сделать благодаря мнению эпидемиологов и полученному опыту после празднования Вербного воскресенья, в результате которого заболеваемость COVID-19 в Украине резко возросла.

Отметим, что около 130 тысяч украинцев, несмотря на запрет правительства, во время празднования Пасхи посетили храмы и к тому же большинство не имело средств защиты. Подобная вспышка произошла неделю назад, когда примерно столько же людей посетили храмы в Вербное воскресенье.

В Украине на сегодняшний день количество лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 достигло 5710 человек. Из них 359 человек выздоровели, 151 скончались.

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