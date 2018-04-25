TOP,Сегодня в мире

В Украине планируют модернизировать все АЭС

Фото Энергатом

Все украинские атомные электростанции планируют модернизировать до 2024 года. Соответствующую программу действий подписали Энергоатом и Турбоатом, сообщает пресс-служба Энергоатома.

В течение пяти лет планируется заменить оборудование 15 энергоблоков четырех украинских АЭС.

«Программа модернизации оборудования АЭС предусматривает замену 8 конденсаторов турбин энергоблоков АЭС, в том числе, в рамках импортозамещения, планируется замена 4 конденсаторов российского производства. Суммарный прирост мощности энергоблоков атомных электростанций после замены конденсаторов составит около 400 МВт», — говорится в сообщении.

Также в рамках модернизации планируют усовершенствовать цилиндры турбин, что позволит повысить их мощность.

На модернизацию АЭС планируют потратить около 6 миллиардов гривен.

«Мы существенно расширяем наше сотрудничество в рамках программы импортозамещения, и это особенно важно в нынешних политических условиях. Мы обсудили долгосрочную ремонтную программу — замену запасных частей, отработавших свой ресурс», — заявил глава Энергоатома Юрий Недашковский.

Напомним, прошлым летом правительство одобрило технико-экономическое обоснование строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС общей стоимостью 72 млрд 342 млн гривен. Ориентировочная продолжительность строительства — семь лет.

korrespondent.net

Последние новости

default image
Э. Мисюнас станет вице-министром обороны, будет заниматься закупками

Подробнее...
default image
США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики

Подробнее...
default image
Беларусь не планирует устранить недостатки до пуска БелАЭС

Подробнее...
default image
Правительство примет окончательное решение по кандидатуре В.Синкявичюса в еврокомиссары

Подробнее...
default image
Молодежи в Германии становится меньше, студентов больше

Подробнее...
default image
Ryanair с ноября будет летать из Вильнюса в лондонский Саутенд

Подробнее...
default image
Правительство готовится помочь литовцам из Венесуэлы переехать в Литву

Подробнее...
default image
В Украине планируют модернизировать все АЭС

Подробнее...
default image
Индонезия закрывает доступ на остров с гигантскими рептилиями

Подробнее...
default image
Венгрия вновь будет осуществлять миссию воздушного патрулирования в Литве в 2022 году

Подробнее...
default image
Р. Кароблис благодарит министра обороны Португалии за вклад в безопасность региона

Подробнее...
default image
В ООН объявили чрезвычайную климатическую ситуацию

Подробнее...
default image
ЕС: Британия должна заплатить долги даже в случае Brexit без соглашения

Подробнее...
default image
Российские инспекторы по контролю над вооружениями прибыли в Литву

Подробнее...
default image
Лидер непризнанного Косова назначил парламентские выборы на 6 октября

Подробнее...
default image
Советник президента назвала решение Сейма о лесах борьбой с "надуманными страхами"

Подробнее...
default image
Начался финальный этап укладки Nord Stream-2

Подробнее...
default image
Г.Науседа приветствует решение А.Палёниса

Подробнее...
default image
Министры иностранных дел Литвы и Венгрии посетят авиационную базу в Шяуляй

Подробнее...
default image
Чехия не потерпит в стране анонимные компании

Подробнее...

Оставьте свой комментарий

avatar
600