В Украине планируют модернизировать все АЭС

Фото Энергатом

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Все украинские атомные электростанции планируют модернизировать до 2024 года. Соответствующую программу действий подписали Энергоатом и Турбоатом, сообщает пресс-служба Энергоатома.

В течение пяти лет планируется заменить оборудование 15 энергоблоков четырех украинских АЭС.

«Программа модернизации оборудования АЭС предусматривает замену 8 конденсаторов турбин энергоблоков АЭС, в том числе, в рамках импортозамещения, планируется замена 4 конденсаторов российского производства. Суммарный прирост мощности энергоблоков атомных электростанций после замены конденсаторов составит около 400 МВт», — говорится в сообщении.

Также в рамках модернизации планируют усовершенствовать цилиндры турбин, что позволит повысить их мощность.

На модернизацию АЭС планируют потратить около 6 миллиардов гривен.

«Мы существенно расширяем наше сотрудничество в рамках программы импортозамещения, и это особенно важно в нынешних политических условиях. Мы обсудили долгосрочную ремонтную программу — замену запасных частей, отработавших свой ресурс», — заявил глава Энергоатома Юрий Недашковский.

Напомним, прошлым летом правительство одобрило технико-экономическое обоснование строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС общей стоимостью 72 млрд 342 млн гривен. Ориентировочная продолжительность строительства — семь лет.

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