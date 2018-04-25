В Украине после волны фермерских протестов открывают рынки

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После демонстраций фермеров, которые прошли по всей стране, Кабинет министров Украины 29 апреля примет решение открыть 280 продовольственных рынков по всей стране. Об этом заявляет пресс-служба украинского президента.

«Мы понимаем, что есть определенная психологическая усталость. Поскольку продовольственные рынки чрезвычайно важны для выживания и питания многих граждан, нужно думать, как дать им возможность работать безопасно. Установим четкие правила и давайте позволим открыть. Надо учиться жить и работать в новых условиях», — сказал президент Владимир Зеленский.

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль добавил, что планируется создать четкие правила работы базаров, а также ввести санкции за несоблюдение этих правил.

Напомним, в ряде регионов Украины фермеры, возмущенные тем, что в период пандемии супермаркеты работают, а рынки — закрыты, всю минувшую неделю устраивали акции протеста, перекрывая движение транспорта на ключевых магистралях областных городов.