В Украине приняли закон о «ворах в законе»

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Президентский законопроект вызвал бурную дискуссию в парламенте. Тем не менее, голоса за него нашлись. Верховная Рада 236 голосами поддержала во втором чтении закон о «ворах в законе».

Президент Владимир Зеленский подал этот законопроект в декабре прошлого года.

Согласно закону, создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Участие в ней — лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Должностным лицам грозит от 8 до 13 лет за участие или создание преступной организации.

За создание преступного сообщества и руководство им грозит от 10 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Если создает, управляет или является участником преступной организации/сообщества лицо, которое находится в статусе субъекта повышенного преступного влияния, в том числе в статусе «вора в законе», ему грозит тюрьма на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

В законе под лицом, находящимся в статусе субъекта повышенного преступного влияния, в том числе в статусе «вора в законе» следует понимать «лицо, которое благодаря авторитету, другим личным качествам или возможностям, осуществляет преступное влияние и координирует преступную деятельность других лиц, осуществляющих преступное влияние».

Уголовная ответственность также предусмотрена за организацию, содействие в проведении или участие в преступном собрании (сходке) — от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Также уголовная ответственность предусмотрена за обращение к «вору в законе» с просьбой влияния — от 3 до 7 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее в МВД сообщали, что в Украине постоянно пребывают более 50 главарей преступного мира.