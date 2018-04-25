В Украине раскрыта сеть продажи детей за границу

Nuotrauka BFL/ Kęstutis Vanagas

К организации схемы причастны руководители одной из столичных медицинских клиник, которая предоставляет услуги в сфере репродуктивной медицины, а также группа лиц, которая подыскивали в Украине женщин для оформления фиктивных браков с иностранцами и участия в программах суррогатного материнства.

Сообщается о проведении проверок около 140 граждан иностранных государств на причастность к перемещению новорожденных детей за рубеж в нарушение законодательства.

Общий размер денежного вознаграждения, которое получали участники сделки, составлял около 50 тыс. долларов, из которых плата за организацию искусственного оплодотворения составляла 15 тыс. долларов, услуги за фиктивный брак с иностранцами от 1000 — 1500 долларов.

В ходе следственных действий также были установлены адреса киевских квартир, где содержались новорожденные дети до решения вопроса об их перемещения через границу. Так в одной из них правоохранители обнаружили 5 новорожденных детей от 2 до 6 недель, которые находились под наблюдением двух женщин и мужчины. После оформления соответствующих актов работниками ювенальной превенции младенцев доставили в детские больницы города Киева.