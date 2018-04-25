В Украине с 11 мая смягчают карантинные меры

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Кабинет министров Украины продлил в стране карантин до 22 мая из-за пандемии коронавируса, однако с 11 мая некоторые ограничительные меры будут сняты. Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства.

В частности, Кабинет министров разрешил после 11 мая открыть для посещения парки, скверы и зоны отдыха, объекты индустрии красоты, оптовой и розничной торговли в отдельно расположенных помещениях (кроме торгово-развлекательных центров).

«Мы принимаем соответствующий проект постановления в ответ на просьбы бизнеса, который аргументирует, что до 11 мая им надо иметь уверенность, что их заведениям разрешат открыться. Им нужно закупить продукты, подготовить учреждения, провести противоэпидемиологические мероприятия, надо записать людей, если говорим о салонах красоты, маникюрных и педикюрных салонах. Мы сегодня готовы прокоммуницировать и принять соответствующее решение, чтобы бизнес был готов и имел достаточно времени на эту подготовку», — сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, правительство разрабатывает алгоритмы безопасного открытия объектов оптово-розничной торговли непродовольственными товарами (кроме ТРЦ), салонов красоты, автосалонов, музеев, библиотек и других учреждений общественного посещения, которые будут иметь четкие правила соблюдения санитарных норм.

Министры рассматривают возможность открыть летние площадки заведений общественного питания, однако местная власть может ограничивать или прекращать их работу, учитывая ситуацию в городе и регионе.