В Украине создают Совет по восстановлению страны

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Президент Владимир Зеленский создал Национальный совет по восстановлению Украины от последствий войны. Соответствующий указ №266/2022 был подписан в четверг, 21 апреля.

«Образовать Национальный совет по восстановлению Украины от последствий войны», – говорится в документе.

В документе говорится, что Кабинету Министров поручено в двухнедельный срок определить орган, который будет осуществлять информационно-аналитическое обеспечение работы Совета.

Согласно утвержденному персональному составу Совета, его сопредседателями стали Премьер-министр и руководитель Офиса Президента. Кроме них, в состав Совета вошли вице-премьер-министры и министры, заместители руководителя ОП, секретарь СНБО, глава НБУ и председатели комитетов Верховной Рады.

В положении отмечается, что Совет является консультативно-совещательным органом при Президенте, его основными задачами является разработка плана мероприятий по послевоенному восстановлению и развитию Украины; определение и наработка предложений относительно приоритетных реформ, а также подготовка стратегических инициатив, проектов нормативно-правовых актов, принятие и реализация которых необходимы для эффективной работы и восстановления страны в военный и послевоенный периоды.

Ранее сообщалось, что ЕС оплатит большую часть расходов на восстановление Украины. По оценкам Брюсселя, сумма составит сотни миллиардов долларов.