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В Украине уже около 800 случаев коронавируса

Nuotrauka pixabay.com

В Украине по состоянию на вечер среды, 1 апреля, зафиксировано 794 случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-центр Минздрава. 

По данным лаборатории ЦОС, по состоянию на 22:00 1 апреля в Украине 794 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса методом ПЦР-исследования. 

Всего в Украине зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19. В общем 13 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме. 

Накануне президент Владимир Зеленский в очередной раз призвал не пренебрегать угрозой коронавируса.

korrespondent.net

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