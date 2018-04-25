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В Украине вводятся воинские звания по стандартам НАТО

Фото / Минобороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении новых воинских званий Вооруженных сил Украины по стандартам НАТО.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады Украины, закон вводит звание НАТО для сержантского, старшинского состава и для солдат.

Основными целями закона являются: совершенствование законодательства Украины в отношении вопросов исполнения воинской обязанности, создание дополнительных мотивационных факторов для прохождения гражданами Украины военной службы по контракту и введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных сил Украины в соответствии со стандартами НАТО.

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