В Украине хотят запретить курение электронных сигарет в общественных местах

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект № 4358, который предусматривает запрет курение электронных сигарет в общественных и на рабочих местах. Решение было принято на заседании парламента во вторник, 1 июня.
Кроме того, планируется запрет рекламы устройств для нагрева электронных сигарет на улицах, в СМИ и в интернете, продажа табачных изделий и жидкостей с ароматизаторами, запретит рекламной выкладки в местах продаж.
Законопроектом устанавливается требование, что 30% площади на пачках табачных изделий для бездымных сигарет должны занимать медицинские предупреждения.
Как сообщалось ранее, в Украине запретили продавать е-сигареты детям. Нарушение правил торговли этими товарами будут наказывать штрафом.korrespondent.net