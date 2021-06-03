В Украине хотят запретить курение электронных сигарет в общественных местах

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Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект № 4358, который предусматривает запрет курение электронных сигарет в общественных и на рабочих местах. Решение было принято на заседании парламента во вторник, 1 июня.

Кроме того, планируется запрет рекламы устройств для нагрева электронных сигарет на улицах, в СМИ и в интернете, продажа табачных изделий и жидкостей с ароматизаторами, запретит рекламной выкладки в местах продаж.