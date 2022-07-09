В Украине за аферы со средствами ЕС намерены ввести уголовную ответственность

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В Украине в Уголовный кодекс планируют добавить ответственность за незаконные действия со средствами ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.

Отмечается, что новую норму разрабатывает БЭБ совместно с Министерством внутренних дел и другими госорганами.