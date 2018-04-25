В Украине запустили приложение для контроля самоизоляции

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В Украине запустили мобильное приложение для контроля режима обсервации и самоизоляции, и его неиспользование будет приравниваться к нарушению режима карантина, введенного в стране с целью предотвращения распространения COVID-19.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам целевой аудиторией этой программы являются люди, которые вернулись из-за границы и подлежат обсервации, больные которые находятся на домашнем лечении и лица с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Он подчеркнул, что при использовании данной программы в течение 14 дней человеку будет приходить 10 сообщений в день на которые нужно будет ответить сделав свое фото. Во время осуществления фотографии будет включаться режим геолокации позволяющий определить местонахождение человека и в случае нарушения карантина оштрафовать его.

Отметим, что правительство Украины с 6 апреля значительно ужесточило карантинные ограничения, в частности, запретило находиться в общественных местах без медицинской маски и собираться в группы более 2 человек.

В Украине число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом достигло 1462 человек. Из них 45 скончались, 28 выздоровели.