В Украину отправятся 24 литовских медика – Дулькис

Arūnas Dulkys/ Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

В Украину отправятся 24 литовских медицинских работника, сообщил министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис.

«Мы ждем информации конкретных больниц, но можем сформировать две группы по 12 человек. (…) Вскоре будем знать, куда отправляться, и эта работа движется», — сказал министр на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, 250 медработников готовы поехать в Украину на добровольной основе, но не все специальностей, которые сейчас требуются там.

«Нужны парамедики, медсестры, анестезиологи и реаниматологи. По крайней мере мы по такому принципу его формируем», — сказал Дулькис.

По словам министра, сформированные группы литовских медиков должны отправиться в два медучреждения Западной Украины.

Он заявил, что не может назвать конкретное время отъезда литовских медиков.

По словам Дулькиса, новостей о лечении раненых в Литве пока нет: «В Польшу пока не прибывают, но мы готовимся».

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