В Украину прибыли представители независимой комиссии ООН для расследования военных преступлений России

В Украину прибыли представители независимой международной следственной комиссии, созданной ООН, для расследования российских военных преступлений. Об этом сообщила в социальных сетях замглавы украинского парламента Елена Кондратюк, предает polskieradio.pl

Комиссию учредил 4 марта Совет по правам человека ООН, против выступили Россия и Эритрея. Она должна расследовать российские военные преступления на территории Украины с момента вторжения Российской Федерации в эту страну, то есть с 24 февраля, до даты создания этой комиссии. Ее участники посетят Киевскую, Харьковскую, Черниговскую и Сумскую области. Отчет о визите комиссия должна опубликовать в сентябре. В нем предполагается представить список подозреваемых в нарушении закона и доказательный материал для будущих разбирательств перед международными трибуналами.