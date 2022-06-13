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В Украину прибыли представители независимой комиссии ООН для расследования военных преступлений России

Фото Міністерство оборони України/ facebook.com

В Украину прибыли представители независимой международной следственной комиссии, созданной ООН, для расследования российских военных преступлений. Об этом сообщила в социальных сетях замглавы украинского парламента Елена Кондратюк, предает polskieradio.pl

Комиссию учредил 4 марта Совет по правам человека ООН, против выступили Россия и Эритрея. Она должна расследовать российские военные преступления на территории Украины с момента вторжения Российской Федерации в эту страну, то есть с  24 февраля, до даты создания этой комиссии. Ее участники посетят Киевскую, Харьковскую, Черниговскую и Сумскую области. Отчет о визите комиссия должна опубликовать в сентябре. В нем предполагается представить список подозреваемых в нарушении закона и доказательный материал для будущих разбирательств перед международными трибуналами.

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Комиссию возглавляет бывший президент Международного уголовного суда по Руанде норвежец Эрик Месе. Вместе с ним в Украину прибыли остальные члены комиссии: боснийка Жасмин Джумхур и колумбиец Пабло де Грейфом.

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