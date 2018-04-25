В условиях карантина растет число убийств

default image
В.Шапока: сокращение подоходного налога нужно детально обсудить

Подробнее...
default image
В ЕС создадут интерактивную карту для будущих отпускников

Подробнее...
default image
Словения первой из европейских стран объявила об окончании эпидемии коронавируса

Подробнее...
default image
Р.Карбаускис поддерживает инициативу президента по детским выплатам

Подробнее...
default image
ВОЗ считает коронавирус угрозой для прогресса в мировом здравоохранении

Подробнее...
default image
Дело ЮКОС: РФ обжаловала решение суда Гааги о выплате $57 млрд

Подробнее...
default image
Подтвержденные случаи коронавируса: Литва – 1523, Латвия – 970, Эстония – 1766

Подробнее...
default image
Сокращение экономики стран ЕС идет рекордными темпами

Подробнее...
default image
В Литве умерло еще два человека с коронавирусом, оба - в клинической больнице

Подробнее...
default image
В Ухане находят новых носителей коронавируса

Подробнее...
default image
Министры ИД Балтийских стран подписали соглашение о свободном передвижении

Подробнее...
default image
Евросоюз готовится к сезону отпусков

Подробнее...
default image
В связи с открытием границ стран Балтии возможны очереди

Подробнее...
default image
Граждане стран европейской экономической зоны вновь смогут въезжать в Норвегию

Подробнее...
default image
Г.Науседа предлагает снизить налог на доходы до 4 тыс. евро, выделить дотации детям

Подробнее...
default image
ООН надеется, что США и России удастся продлить ДСНВ

Подробнее...
default image
Премьеры стран Балтии утверждают, что первая волна коронавируса взята под контроль

Подробнее...
default image
ЕС выделит 105,5 млн евро гуманитарной помощи Африканскому Рогу

Подробнее...
default image
Расстояние между столиками в ресторанах и кафе - 2 метра

Подробнее...
default image
В Литве подтверждены 12 новых случаев коронавируса, общее число – 1523

Подробнее...
default image
Для жителей Балтийских стран открываются внутренние границы

Подробнее...
default image
В Великобритании возобновятся школьные занятия

Подробнее...
default image
На активный отдых требуется меньшая площадь, посещать смогут группы по пять человек

Подробнее...
default image
Г.Науседа: не нужно иметь иллюзии, что Беларусь откажется от БелАЭС

Подробнее...
default image
Швейцария не будет требовать от туристов тест на коронавирус

Подробнее...
default image
Глава Lietuvos oro uostai: авиакомпаниям не хватает критериев, куда и когда можно летать

Подробнее...
default image
В Украине зарегистрировано почти полмиллиона безработных

Подробнее...
default image
В рамках дела о коррупции санкционирован арест 2 прокуроров, адвоката и сотрудника СРФП

Подробнее...
default image
Лукашенко идет на выборы

Подробнее...
default image
Прокуратура просит ареста подозреваемых в коррупции прокуроров, адвоката и сотрудника СРФП

Подробнее...
default image
Китай запланировал антиамериканские санкции из-за обвинений по COVID

Подробнее...
default image
Китай разочаровал Трампа

Подробнее...
default image
В больницах Литвы лечатся 83 зараженных коронавирусом, в реанимации – девять

Подробнее...
default image
В Болгарии из-за коронавируса объявлена чрезвычайная эпидемическая ситуация

Подробнее...
default image
А.Вярига: высокий уровень заболевания среди медиков связан с неумением пользоваться защитой

Подробнее...
default image
ВОЗ: коронавирус может стать "новым ВИЧ", с ним придется жить, но можно будет контролировать

Подробнее...
default image
Air Baltic возобновляет рейсы из Вильнюса в Таллин и Ригу

Подробнее...
default image
Коронавирус в Литве: чаще болеют и умирают женщины, 26 зараженных детей

Подробнее...
default image
В России разрешили голосовать по почте во время пандемии

Подробнее...
default image
Г.Науседа: результат в борьбе с COVID-19 хороший, но еще нужно обуздать экономический кризис

Подробнее...
Происшествия

В условиях карантина растет число убийств

Фото pixabay.com

Начальник Бюро криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис говорит, что полиция не ожидала, что во время карантина в стране так сильно увеличится число убийств — по сравнению с таким же периодом прошлого года, с 16 марта до начала мая, число убийств возросло на 122%.

Как сказал Р. Кишкис на пресс-конференции литовской полиции на минувшей неделе, большая часть убийств связана с конфликтами в ближайшем окружении и с употреблением алкоголя.

Генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела на этой неделе сказал, что во время карантина в Литве было совершено 22 убийства, а за такой же период в прошлом году — 10 убийств.

Так, 10 мая в 18.13 в Вильнюсе, в гараже на ул. Швесос, было обнаружено тело мужчины (1980 г.р.) с колотой раной в области груди. По предварительным данным, задержана нетрезвая (1,88 промилле) подозреваемая (1970 г.р.). Ведется расследование.

В центре скандала – парламентарий

На минувшей неделе вновь в центре скандала оказался депутат Пятрас Гражулис. 35-летняя женщина обвинила 61-летнего депутата Гражулиса в преступлении. Первым о подозрениях в адрес политика написал портал 15min.lt. В статье сообщалось, что, по словам пострадавшей, преступление было совершено 15 марта в 23 часа в частном жилом доме в деревне Восилюкай (Тракайский район). В публикации сказано, что дело касается Гражулиса и его бывшей помощницы Патриции Пахомовайте. «25 марта в больницу была доставлена 35-летняя женщина, которая заявила, что 15 марта в деревне Восилюкай, на ул. Няндрю, в доме Гражулиса ей что-то добавили в алкоголь, после чего ее изнасиловали Гражулис и еще один 35-летний мужчина», – сказано в сводках полиции. Представитель ГКП Вильнюсского округа Юлия Самороковская сказала Delfi: «Расследование было начато 25 марта. Специальный отдел выясняет, было ли совершено преступление на самом деле». В то же время Гражулис заявил, что об обвинениях в свой адрес узнал только от журналистов.

Между тем, как сообщает Департамент полиции, общий уровень преступности во время карантина в стране снизился более чем на 7%, а процент некоторых преступных деяний упал особенно заметно.

Нарушений общественного порядка, фальсификации денег и незаконного использования платежных средств стало меньше более чем на 40%. Также было совершено на 17% меньше краж.

Участились случаи насилия в семье

По сравнению с весной 2019 года число преступлений, связанных с насилием в ближайшем окружении (причинения незначительного вреда здоровью и угроз убить или ранить), увеличилось на 10,7% и на 16,5% соответственно.

По данным полиции, за время карантина в сутки в среднем получали около 150 сообщений о насилии в ближайшем окружении.

Подобные тенденции и в других европейских странах.  На проблему всплеска насилия в условиях карантина обратила внимание спецдокладчик ООН по вопросам насилия в отношении женщин Дубравка Симонович. «Меры по защите пострадавших должны оставаться доступными или специально создаваться во время кризиса, — заявила госпожа Симонович. — Они включают доступ к охранным ордерам, убежищам и горячим линиям. Органы полиции должны незамедлительно реагировать на обращения».

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.