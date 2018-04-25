В условиях карантина растет число убийств

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Начальник Бюро криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис говорит, что полиция не ожидала, что во время карантина в стране так сильно увеличится число убийств — по сравнению с таким же периодом прошлого года, с 16 марта до начала мая, число убийств возросло на 122%.

Как сказал Р. Кишкис на пресс-конференции литовской полиции на минувшей неделе, большая часть убийств связана с конфликтами в ближайшем окружении и с употреблением алкоголя.

Генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела на этой неделе сказал, что во время карантина в Литве было совершено 22 убийства, а за такой же период в прошлом году — 10 убийств.

Так, 10 мая в 18.13 в Вильнюсе, в гараже на ул. Швесос, было обнаружено тело мужчины (1980 г.р.) с колотой раной в области груди. По предварительным данным, задержана нетрезвая (1,88 промилле) подозреваемая (1970 г.р.). Ведется расследование.

В центре скандала – парламентарий

На минувшей неделе вновь в центре скандала оказался депутат Пятрас Гражулис. 35-летняя женщина обвинила 61-летнего депутата Гражулиса в преступлении. Первым о подозрениях в адрес политика написал портал 15min.lt. В статье сообщалось, что, по словам пострадавшей, преступление было совершено 15 марта в 23 часа в частном жилом доме в деревне Восилюкай (Тракайский район). В публикации сказано, что дело касается Гражулиса и его бывшей помощницы Патриции Пахомовайте. «25 марта в больницу была доставлена 35-летняя женщина, которая заявила, что 15 марта в деревне Восилюкай, на ул. Няндрю, в доме Гражулиса ей что-то добавили в алкоголь, после чего ее изнасиловали Гражулис и еще один 35-летний мужчина», – сказано в сводках полиции. Представитель ГКП Вильнюсского округа Юлия Самороковская сказала Delfi: «Расследование было начато 25 марта. Специальный отдел выясняет, было ли совершено преступление на самом деле». В то же время Гражулис заявил, что об обвинениях в свой адрес узнал только от журналистов.

Между тем, как сообщает Департамент полиции, общий уровень преступности во время карантина в стране снизился более чем на 7%, а процент некоторых преступных деяний упал особенно заметно.

Нарушений общественного порядка, фальсификации денег и незаконного использования платежных средств стало меньше более чем на 40%. Также было совершено на 17% меньше краж.

Участились случаи насилия в семье

По сравнению с весной 2019 года число преступлений, связанных с насилием в ближайшем окружении (причинения незначительного вреда здоровью и угроз убить или ранить), увеличилось на 10,7% и на 16,5% соответственно.

По данным полиции, за время карантина в сутки в среднем получали около 150 сообщений о насилии в ближайшем окружении.

Подобные тенденции и в других европейских странах. На проблему всплеска насилия в условиях карантина обратила внимание спецдокладчик ООН по вопросам насилия в отношении женщин Дубравка Симонович. «Меры по защите пострадавших должны оставаться доступными или специально создаваться во время кризиса, — заявила госпожа Симонович. — Они включают доступ к охранным ордерам, убежищам и горячим линиям. Органы полиции должны незамедлительно реагировать на обращения».

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ