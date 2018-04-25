В. Успасских: неважно, кто будет формировать правительство, мы готовы сотрудничать

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Председатель Партии труда (ПТ) Виктор Успасских говорит, что его партия готова к сотрудничеству несмотря на то, кто будет формировать правительство.

«Неважно, на какой стороне будет формироваться правительство, мы готовы сотрудничать. (…) Точно не хочется из-за каких-то постов жертвовать этой программой, она очень хорошая, ее можно еще усовершенствовать (…), с ней можно будет идти и на следующие выборы в сейм», — сказал В. Успасских на пресс-конференции после выборов в сейм в понедельник.

Он также сказал, что доволен результатами выборов, так как достигнута главная цель — стать парламентской партией.

Лидера ПТ поддержал и «первый номер» списка Вигилиюс Юкна. По его словам, уже идут консультации с другими политическими силами о коалиции, однако с кем точно, он не указал.

По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), трудовики получили в первом туре в многомандатном округе 9,47% голосов и заняли третье место.

Лидеры выборов консерваторы получили 24,8% голосов. На втором месте — «аграрии» с 17,5%.