В утвержденном бюджете столицы на 2023 год – 1205 млрд. евро

«Несмотря на то, что почти 17-процентный рост выглядит устойчивым, инфляция в прошлом году была выше, поэтому, основываясь на нашем опыте, знаниях и творчестве, мы будем искать способы максимально эффективно использовать бюджет и обеспечивать еще более лучшие условия и услуги». Основным приоритетом остается образование, создание зеленых насаждений, оживление спальных районов и юга Вильнюса, развитие возможностей для мобильности. Мы поможем муниципальным учреждениям бороться с растущими расходами, выделив дополнительное финансирование», — говорит мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Согласно утвержденному бюджету, доходы по самостоятельным функциям составят 694,2 млн. евро. Гранты, полученные от государства, составят 332 млн. евро, ЕС и другие фонды финансовой поддержки – 30,4 млн. евро, заемные средства – 48 млн. евро, остатки средств – 100,8 млн. евро.

Образование, окружающая среда и городское развитие

На сферу образования решено выделить 581,9 млн. евро – на 15,7% больше, чем в утвержденном бюджете на 2022 год. Из средств городского бюджета предусмотрено дополнительно 34,3 млн. евро на повышение заработной платы работников сферы образования. Сотрудники будут по-прежнему поощряться бесплатными годовыми билетами на общественный транспорт.

Инвестиции в качество образования, реконструкцию и развитие школ и детских садов будут продолжены. В ближайших планах открытие 1 новой школы и 4 детских садов в Вильнюсе.

На создание и развитие приятной и зеленой среды в городе запланировано 158,9 млн. евро — на целых 22% больше, чем в 2022 году. Будущие проекты включают 22 новые детские игровые площадки, установку удаленных солнечных электростанций, потребности школ и музея энергетики и техники, а также новые скверы. Около дорог и других общественных мест в этом году будет высажено около 4000 деревьев, 40000 кустарников и 20000 лиан.

Мобильность, социальное обеспечение, здоровье

По сравнению с прошлым годом бюджет больше всего увеличится в сфере мобильности. На более удобное передвижение граждан выделено 146,4 млн. евро — на целых 66,6% больше, чем в 2022 году. Дополнительные 33,7 млн. евро будут вложены в качество общественного транспорта, строительство новых велосипедных и пешеходных дорожек, реконструкцию улиц.

Бюджет на социальное обеспечение вырос на 19%, до 120,7 млн. евро. Больше средств будет направлено на социальные выплаты и поддержку, услуги социальной реабилитации и сеть социальных служб для людей с интеллектуальными и психическими отклонениями. Увеличатся инвестиции в социальные проекты НПО.

Одобрено выделение 52,5 млн. евро на сферу здоровья и оздоровление. Часть средств будет направлена ​​на развитие Вильнюсской городской клинической больницы, реконструкцию и установку спортивных площадок возле школ, строительство бассейна Pilaitė, роллерпарка и велосипедной рампы, реконструкцию школьного поликлиники. Как и в прошлом году, было согласовано выделение 3,5 млн. евро на финансирование профессиональных спортивных клубов. Почти 0,5 млн. евро будет выделено на программу обучения плаванию.

Расходы на приобретение билетов на общественный транспорт для работников учреждений, оказывающих поддерживающее лечение и услуги по уходу, а также расходы на приобретение билетов на общественный транспорт для медсестер, фельдшеров и вспомогательного персонала других стационарных учреждений индивидуального здравоохранения, подведомственных Вильнюсскому городскому самоуправлению, также будет компенсировано. Заработная плата работников учреждений, оказывающих поддерживающее лечение и услуги по уходу при муниципалитете, будет увеличена.

Культура

Для сектора культуры Вильнюса, который отмечает свое 700-летие, утвержден бюджет в размере 17,8 млн. евро, что на 12,9% больше, чем в прошлом году. Гранты государственным учреждениям будут увеличены. Больше будет направлено на заработную плату работников бюджетных учреждений, на финансирование проектов, победивших в тендерах.

Подтверждено выделение 14,4 млн. евро на финансирование безопасности и обороны. На муниципальное управление и городское планирование — 74,1 млн. евро, на экономическое развитие — 9,7 млн. ​​евро, на погашение кредита — 29,1 млн. евро.

Информация vilnius.lt