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В Ухане находят новых носителей коронавируса

Фото pixabay.com

В китайском Ухане, ставшем источником распространения пандемии COVID-19, коронавирус обнаружен еще у 11 человек, которые не обращались за медицинской помощью из-за отсутствия симптомов болезни. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщил американский телеканал CNN. 

Инфицированные коронавирусом обнаружены в нескольких районах Уханя в ходе тестирования на вирус, которое коснется всех 11 млн жителей города, центра одноименной провинции. Так, только за 13 мая в Ухане протестовали 67026 чел.

Всего на данный момент выявлено 559 бессимптомных носителей коронавируса, они находятся под наблюдением медиков.  

По информации комиссии по вопросам здравоохранения Уханя, в городе ежедневно обнаруживают до десятка случаев бессимптомного инфицирования коронавирусом. 

Как сообщалось 11 мая, в Ухане снова растет число зараженных COVID-19. При этом более месяца в городе не фиксировали новых случаев появления коронавируса.

korrespondent.net

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