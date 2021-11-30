В Варенском районе задержано 14 нелегальных мигрантов, в том числе 6 несовершеннолетних

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В Варенском районе, на границе с Беларусью во вторник утром пограничники задержали 14 незаконно пересекших границу мигрантов, среди них шесть несовершеннолетних.

Как информировал BNS представитель Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис, группа мигрантов задержана около 13.30 в 300 метрах от границы.

«Задержано четверо мужчин, четыре женщины, шесть несовершеннолетних. Для оценки состояния и выполнения всех формальностей они доставляются или уже доставлены на ближайшую заставу им. Александраса Бараускаса», – сказал Г. Мишутис.

Он информировал, что двое задержанных представляются гражданами Сомали, остальные – гражданами Ирака.

Первым об устроившейся в двух палатках на территории Литвы группе мигрантов сообщил новостной портал delfi.lt. СОГГЛ не располагает данными о том, что сейчас вблизи границы, на территории Литвы могут находиться другие мигранты с палатками.

По словам Мишутиса, для оценки того, не находится ли жизнь мигрантов в опасности, вызваны медики. Он не мог сказать, будут ли задержанные возвращены на территорию Беларуси, аргументируя тем, что каждый случай оценивается индивидуально.

«Как всегда, их покормят, они согреются, если нужно – отдохнут. Параллельно будут выясняться обстоятельства нарушения границы – спокойно, без спешки, будут взвешены обстоятельства и тогда будут приняты какие-то решения относительно их правового статуса», – сказал представитель СОГГЛ.

Как информировал позже Мишутис, на вопрос, есть ли у мигрантов жалобы на самочувствие, отозвались мать с дочерью, они отправлены в больницу Алитуса, однако более подробной информацией о состоянии их здоровья представитель СОГГЛ не располагает.

«Остальные находятся на заставе, жалоб у них нет, они кушают, согреваются, мы понемногу с ними разговариваем», – сказал он.

В оставшихся на заставе им. Бараускаса контейнерных домах сейчас проживает в общей сложности 25 мигрантов. По словам Мишутиса, мигрантам обеспечены надлежащие условия.