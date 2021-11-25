В Варшаве опять разворачивают полевой COVID-госпиталь

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В Варшаве на Национальном стадионе (PGE Narodowy) будет развернут временный госпиталь для больных коронавирусной инфекцией. Об этом пишет PGE Narodowy.

На фоне роста числа заболевших власти Польши приняли решение увеличить количество больничных коек в стране до 31,5 тысячи.

«Решением Мазовецкого воеводы будет перезапущен временный госпиталь в PGE Narodowy», — говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство стадиона согласовывает детали перезапуска COVID-госпиталя с Центральной клинической больницей министерства внутренних дел и администрации в Варшаве.

В PGE Narodowy подчеркнули, что после приостановки работы временного госпиталя в мае этого года большая часть инфраструктуры для его развертывания осталась, что, как надеются власти страны, позволит быстро восстановить его работу.

Накануне министр здравоохранения Польши Адам Недзельский на пресс-конференции отметил ухудшение ситуации с коронавирусом. По его словам, на данный момент в стране развернуто более 24 тысяч больничных коек, а к 20 декабря их количество планируется увеличить до 31,5 тысячи.