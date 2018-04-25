В Варшаве заявили, что Польша и Россия должны стремиться к нормализации отношений

Польше и России после недавнего спора насчет оценки событий Второй мировой войны следует стремиться к нормализации отношений. Об этом заявил глава польского МИД Яцек Чапутович в опубликованном в понедельник интервью Польскому агентству печати, сообщает ТАСС.

Как считает министр, Польша «определенно выиграла этот исторический спор с Россией». «Теперь мы должны стремиться успокоить наши эмоции и нормализовать наши отношения, потому что, несмотря на все различия, мы являемся соседями», — отметил Чапутович, напомнив, что «впереди 80-летие событий в Катыни и 10-я годовщина авиакатастрофы под Смоленском».

По словам главы МИД Польши, он обсуждал предстоящие важные для Польши даты с послом РФ в республике Сергеем Андреевым. «Я не знаю, какими будут окончательные решения, но думаю, что если бы польская делегация хотела поехать в Смоленск и Катынь, возможно и не под руководством президента [Анджея Дуды], Россия не стала бы создавать препятствия», — указал Чапутович.

Спор между Россией и Польшей об истории Второй мировой войны начался в конце прошлого года, когда Варшава критически отреагировала на выступление президента РФ Владимира Путина, в котором он напомнил, что Советский Союз был последним государством Европы, которое подписало с Германией договор о ненападении. Шаги Москвы в Польше назвали «переписыванием истории», «нападками на Варшаву с целью рассорить ее с западными союзниками и Израилем», «распространением сталинской трактовки истории», «попыткой переложить ответственность за начало Второй мировой войны».