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В.Василяускас: банки хорошо подготовились к противостоянию экономическому шоку

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Финансовое положение компаний и банков, улучшившееся за последние десять лет, а также ответственное кредитование, позволившее избежать кредитных мыльных пузырей, смягчат риск последствий в финансовой системе, утверждает председатель правления Банка Литвы (БЛ) Витас Василяускас. 

По его словам, у банков есть солидный резерв капитала, а у компаний – достаточные запасы средств, чтобы преодолеть кратковременный шок ликвидности. 

«Мы провели тестирование, и общее послание: в принципе  банки выдержали бы убытки, если они были бы понесены в банковском секторе, и нельзя говорить о нарушениях показателей достаточности капитала, минимальным требованием которого являются 8%. Банки действительно накопили достаточные резервы, решение не выплачивать дивиденды лишь увеличило эти резервы», – заявил В. Василяускас на пресс-конференции в пятницу.   

По его словам, даже при самом худшем сценарии, когда показатель достаточности банковского капитала мог бы снизиться почти на 10 проц. пунктов, они все еще с запасом превысили бы минимальные требования. 

Банки также были бы в состоянии выдержать процесс, при котором вкладчики забрали бы треть вкладов – это в целых пять раз больше, чем во время крупнейшего в истории спада вкладов в кризисный период. Тогда максимальным было сокращение вкладов в банках в октябре 2008 года – они сократились на 6,2%.

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