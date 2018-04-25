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В.Василяускас: Международная напряжённость ставит под угрозу экономику Литвы

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Торговые войны представляют риск для открытой экономики Литвы, так что необходимо придерживаться ответственной экономической и фискальной политики, убеждён председатель правления Банка Литвы (LB).

Выступая на Всемирном форуме в Торонто (Канада), Витас Василяускас утверждал, что напряжённость в международной торговле растет, а ущерб от неё мировой экономике становится все более очевидным, поэтому во избежание ещё более худших последствий тем, кто формирует политику, необходимо принимать коллективные решения.

«Когда грохочут барабаны торговых войн, безопасных убежищ не остаётся, а экономика малых стран и стран с открытой торговлей становится особенно уязвимой. именно такой — чувствительной к напряжённости на международной арене — является и экономика Литвы», — сказал В.Василяускас.

По его словам, хотя прогнозировать дальнейшие торговые отношения между основными мировыми экономиками в настоящее время чрезвычайно сложно, поскольку торговые войны постоянно приобретают новые формы, негативные последствия затяжных разногласий для мировой экономики могут только усиливаться в будущем.

«До самого низкого за последние десятилетия замедлились темпы экономического роста Китая, Германия на грани технического спада — это бесспорные сигналы того, что мы должны готовиться к возможным потрясениям, что в настоящее время подразумевает только одно — последовательно придерживаться ответственной экономической и налоговой политикий и накапливать финансовые резервы», — указал В.Василяускас.

Председатель правления Банка Литвы обратил внимание на то, что этой осенью требуется особая финансовая бдительность, как при формировании бюджетов предприятий, так и муниципальных или государственного бюджетов, а также при планировании семейных расходов.

BNS

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