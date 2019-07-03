В.Василяускас: налог на недвижимость наименее вредный

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

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В Литве стоит задуматься о расширении налоговой базы по недвижимости (НИ), говорит председатель правления Банка Литвы (LB). Однако, по словам Витаса Василяускаса, он сомневается, что такие решения будут приняты в нынешнем «политическом цикле».

«В прошлом году мы внесли свои предложения по расширению базы (налог на недвижимость). Мы не космонавты, и прекрасно понимаем, что на данном этапе политического цикла, вероятно, трудно говорить о расширении базы. Но центральный банк — марафонец, наша миссия — постоянно повторять те вещи, которые мы считаем важными. Мы надеемся, что в следующем политическом цикле вернёмся к этим предложениям», — заявил В.Василяускас на пресс-конференции во вторник.

По его словам, предложения по налогу на недвижимость в Литве также выдвинули Международный валютный фонд (МВФ) и Европейская комиссия (ЕК), а сам налог увеличит доходы государства и их перераспределение. По его словам, это «легкие доходы и это тоже стабилизирующий фактор».

«Налог на недвижимость в сущности нейтральный, он наименее вредный, самый простой в администрировании, поэтому является дополнительным источником доходов. Учитывая наш уровень перераспределения, я думаю, было бы неплохо сделать его классическим. Но опять же, это прерогатива исполнительной власти», — пояснил В.Василяускас.

Он не уточнил возможные изменения в налоге на недвижимость, но подчеркнул, что следует вести речь о более широкой налоговой базе.

«Я не хочу вдаваться в подробности, но более широкая база, охватывающая в принципе недвижимое имущество населения, а ставка дифференцируется в зависимости от стоимости этого имущества. Это, я бы сказал, может быть осью. Но в первую очередь надо прийти к согласию. Пока что на этом этапе будет достаточно сложно дискутировать», — отметил В.Василяускас.

Он отметил, что в настоящее время на рынке НИ не видно формирующихся «пузырей», поэтому вопрос о таком налоге сейчас следует рассматривать не как средство обеспечения финансовой стабильности, а как средство фискальной политики.

После того, как ЕК призвала Литву расширить налоговую базу, глава крупнейшей в сейме фракции «аграриев» Рамунас Карбаускис в начале июня заверил, что ни всеобщего налога на НИ, ни налогообложения автомобилей в стране не будет. По его словам, дополнительные налоги стали бы слишком тяжелым бременем для населения страны.

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