В.Василяускас пока не комментирует выводов комитета по причинам кризиса

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Председатель правления Банка Литвы (БЛ, Центробанка) Витас Василяускас пока не комментирует выводы и рекомендации Комитета сейма Литвы по бюджету и финансам (КБФ), проводившего расследование обстоятельств финансового кризиса 2009 года.

«Для того, чтобы мы могли подробно ответить, следует ознакомиться с деталями выводов – пока мы не получали самих выводов. Без знакомства с выводами трудно оценивать, учел ли Комитет по бюджету и финансам, проводящий парламентское расследование, предоставленную Банком Литвы объективную информацию и ответы на заданные вопросы при формулировании его выводов», – сказал в комментариях СМИ находящийся сейчас во Франкфурте В. Василяускас.

Он подчеркнул, что Банк Литвы сотрудничал с КБФ и предоставлял всю требующуюся информацию по этому вопросу, а также инициировал дополнительное внутреннее расследование по вопросу процентов по межбанковским сделкам.

«Накануне окончательного утверждения выводов мы обратились к членам КБФ еще раз и повторно концентрированно предоставили отправленные ранее факты и материалы расследований. Более детальную информацию и оценки мы могли бы предоставить после того, когда выводы будут получены и внимательно проанализированы», – отметил В. Василяускс.

По его словам, речь идет о давних событиях, поскольку в данный момент как правовая база, так и инструменты регулирования значительно изменились.

В выводах расследования кризиса констатируется, то кризис 2009-2010 годов в Литве и в других Балтийских странах вызвали действовавшие здесь банки иностранного капитала, а Банк Литвы не обеспечил должного надзора над ними, часть ответственности ложится и на шведские ведомства финансового надзора.

КБФ констатировал, что в 2008 году бюджет был принят с нарушением фискальной дисциплины. Это навредило состоянию общественных финансов – не было возможности накопить резервы, по этой причине выросла потребность в заимствованиях, сокращении расходов и повышении налогов в 2009-2010 годах. Кроме того, по мнению комитета, у правительства были возможности получить займы от международных организаций дешевле, чем это было сделано в 2009–2012 годах, однако оно не воспользовалось этими возможностями.