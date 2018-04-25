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Новости,Экономика

В.Василяускас: Предлагаемый банковский налог — самая грубая модель налогообложения

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Председатель правления Банка Литвы подверг критике стремление правяющих партий ввести с января налог на активы банков. По словам Витаса Василяускаса, в Литве предлагается самая жёсткая модель налогообложения банков.

«Это самая грубая модель налогообложения, потому что в принципе база взята с активов, имущества. Это означает — кредитный портфель», — сказал в пятницу В.Василяускас в комитете Сейма по бюджету и финансам.

Он подчеркнул, что существует много способов избежать этого налога.

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«Пока закон не вступил в силу, кредитный портфель может быть продан другим юрисдикциям, а местные банки будут кредитовать только до 300 млн евро, до установленного предела», — предупредил В.Василяускас.

Он сказал, что предлагаемый налог также «заблокирует рынок» для новых игроков.

«Привлечение игроков на рынок будет сложной задачей. Для того, чтобы пришёл новый инвестор, ему придётся значительно поработать локтями на рынке», — сказал В.Василяускас.

По его словам, до введения аналогичного банковского налога в Польше было 37 банков, а в настоящее время остался 31 банк.

Если Сейм утвердит упомянутый налог, по 0,03% в месяц будет взиматься с активов банков, уний и других кредитных учреждений, если они более 300 млн евро.

Предполагаемые налоговые поступления уже включены в проект государственного бюджета следующего года. Ожидается, что они могут составить около 50-60 млн евро в год.

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