В.Василяускас призывает парламентариев по налогу на банки обратиться в ЕЦБ

В эту среду КБФ уже принял решение не обращаться в ЕЦБ относительно предлагаемого введения банковского налога, хотя члены комитета консерваторы Гинтаре Скайсте и Миколас Маяускас потребовали получить заключения ЕЦБ. По словам Г.Скайсте, Юридический департамент Сейма также хотел бы иметь мнение ЕЦБ о проекте.

Председатель комитета Валюс Ажуолас заявил, что в настоящее время решили ограничиться позициями, которые будут представлены учреждениями Литвы, поскольку получить быстрый ответ от ЕЦБ было бы невозможно.

«Прежде всего, мы должны спросить литовские учреждения (…), ЕЦБ не отвечает в течение недели», — сказал глава комитета.

Правящая коалиция Сейма предлагает взимать с будущего года по 0,03% в месяц с активов банков, уний и других кредитных учреждений, если они превышают 300 млн евро.

Предполагаемые налоговые поступления уже включены в проект государственного бюджета следующего года. Ожидается, что они могут составить около 50-60 млн евро в год.