В.Василяускас призывает парламентариев по налогу на банки обратиться в ЕЦБ

Витас Василяускас, глава Банка Литвы, призывает парламентариев обратиться в Европейский центральный банк (ЕЦБ) для оценки предлагаемого налога на активы банка, который Литва намерена ввести.
По утверждению В.Василяускаса, Банк Литвы не может инициировать такой запрос.
«Пожалуйста, обратитесь (…) Юридически мы (Банк Литвы — BNS) не можем обратиться», — сказал В. Василяускас в Комитете по бюджету и финансам Сейма (КБФ) в пятницу при обсуждении бюджета на следующий год.
В эту среду КБФ уже принял решение не обращаться в ЕЦБ относительно предлагаемого введения банковского налога, хотя члены комитета консерваторы Гинтаре Скайсте и Миколас Маяускас потребовали получить заключения ЕЦБ. По словам Г.Скайсте, Юридический департамент Сейма также хотел бы иметь мнение ЕЦБ о проекте.
Председатель комитета Валюс Ажуолас заявил, что в настоящее время решили ограничиться позициями, которые будут представлены учреждениями Литвы, поскольку получить быстрый ответ от ЕЦБ было бы невозможно.
«Прежде всего, мы должны спросить литовские учреждения (…), ЕЦБ не отвечает в течение недели», — сказал глава комитета.
Правящая коалиция Сейма предлагает взимать с будущего года по 0,03% в месяц с активов банков, уний и других кредитных учреждений, если они превышают 300 млн евро.
Предполагаемые налоговые поступления уже включены в проект государственного бюджета следующего года. Ожидается, что они могут составить около 50-60 млн евро в год.
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