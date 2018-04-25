В. Василяускас: регулирование цен ни к чему не ведёт

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Стремление правительства регулировать цены в условиях экстремальной ситуации, возможно, является политически привлекательным решением, однако экономического смысла в нём нет, говорит глава правления Банка Литвы (БЛ, Центробанка).

«Инициативы принудительного регулирования цен, на мой взгляд, ни к чему не ведут. Это просто пиар-кампании и ничего больше. Коронавирус не отменил рыночную экономику, цены прежде всего определяются каналами предложения и спроса», – сказал Витас Василяускас на интернет-пресс-конференции в четверг.

По его словам, изменение цен на отдельные товары обусловлено многими причинами, а не только «злоупотреблением торговцев», о котором иногда заявляют публично.

«Я лично точно не вижу этих злоупотреблений, как раз сейчас все, засучив рукава, пытаются приспособиться к условиям карантина. В первых рядах это делают и торговцы», – сказал глава БЛ.

«Возможно, политически это и привлекательный инструмент, но я не вижу в этом никакого экономического смысла. Насколько я понимаю, исполнительная власть назвала это в качестве крайне меры», – добавил он.

В среду кабмин утвердил поправки к закону о том, что в условиях экстремальной ситуации он сможет регулировать цены. По словам представителей правительства, этот инструмент может быть использован для обуздания нечестных перекупщиков средств защиты во время распространения в стране коронавируса.

Представители торговых центров и аптек говорят, что регулирование цен может увеличить теневую экономику. Министр финансов Вилюс Шапока в четверг выразил надежду, что регулировать цены не понадобится.