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В. Василяускас: сложно ожидать, что экономика восстановится в этом году

Василяускас
Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Вторая волна пандемии меньше затронет экономику, однако было бы чересчур оптимистично надеяться, что в этом году она выйдет на докризисный уровень, говорит председатель правления Банка Литвы (БЛ, центробанк). 

«Наши новые экономические прогнозы будут в марте, поэтому эти мои предположения слишком преждевременны. Но опять же, на мой взгляд, экономики уже сжились и с ковидом, и воздействие вторых, третьих волн на экономики слабее, чем первой волны», — сказал в понедельник журналистам Витас Василяускас. 

«Возвращение на доковидный уровень —  я бы сказал, в этом году рассчитывать на это не приходится, во всяком случае, насколько я помню прогнозу декабря, то это возвращение будет только в 2022 году», — добавил он. 

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Согласно декабрьским прогнозам центробанка, спад валового внутреннего продукта (ВВП) в 2020 году будет 2%, а в 2021 году его рост составит 1,9%. Ранее БЛ прогнозировал спад 2% и рост 3,1% соответственно. 

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