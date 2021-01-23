В. Василяускас: сложно ожидать, что экономика восстановится в этом году

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Вторая волна пандемии меньше затронет экономику, однако было бы чересчур оптимистично надеяться, что в этом году она выйдет на докризисный уровень, говорит председатель правления Банка Литвы (БЛ, центробанк).

«Наши новые экономические прогнозы будут в марте, поэтому эти мои предположения слишком преждевременны. Но опять же, на мой взгляд, экономики уже сжились и с ковидом, и воздействие вторых, третьих волн на экономики слабее, чем первой волны», — сказал в понедельник журналистам Витас Василяускас.

«Возвращение на доковидный уровень — я бы сказал, в этом году рассчитывать на это не приходится, во всяком случае, насколько я помню прогнозу декабря, то это возвращение будет только в 2022 году», — добавил он.